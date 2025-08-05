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Сын Высоцкого не нашел нарушения этики в создании своего цифрового отца

Сын Высоцкого Никита назвал памятником цифровой аватар отца
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Vladimir Mekler/Global Look Press

Сын поэта и музыканта Владимира Высоцкого Никита заявил, что не видит нарушения этики в создании цифрового аватара его отца. Его слова передает ТАСС.

Сын музыканта назвал цифрового Высоцкого своего рода памятником артисту. Выступление этого аватара состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

«Памятник на Пушкинской площади к реальному Пушкину имеет мало отношения, но это один из лучших его образов», — поделился сын поэта.

Высоцкий-младший считает, что создатели цифрового аватара занимаются художественным творчеством при помощи технологий. Сын артиста признался, что в это не вмешивается. Для него важнее не допускать откровенной пошлости, неправды в адрес его отца.

«В первую очередь, не нужно допускать бездарности в отношении с Высоцким», — заявил сын музыканта.

Ранее сын Высоцкого признался, что «наелся» от родственников из-за фильма о барде с Безруковым.

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