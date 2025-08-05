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Сын Высоцкого признался, что «наелся» от родственников из-за фильма о барде с Безруковым

Сын Высоцкого заявил, что доволен цифровым аватаром отца для шоу в Москве
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Галина Кмит/ РИА Новости

Сын Владимира Высоцкого Никита в комментарии «Газете.Ru» рассказал, как отреагировал на предложение о создании цифрового аватара музыканта для шоу «Высоцкий. Высота».

«Я не был готов согласиться, пока не увижу, [как это будет]. <...> При этом не считаю, что в этом шоу главное — абсолютная узнаваемость Высоцкого. Это только часть образа — его поэзии, личности, мифа. И мне кажется, создав этот образ, люди [еще больше] заинтересуются Высоцким», — поделился сын заслуженного артиста РСФСР.

Он также выразил мнение, что кто-то из родственников музыканта будет против данной затеи: «Я в свое время — в том числе от родственников — и за фильм «Спасибо, что живой» наелся выше крыши. Но это нормально: про Высоцкого надо спорить. И он не принадлежит нашей семье — он всеобщее достояние».

Выступление цифрового Высоцкого состоится 24 октября на сцене Live Арены в Москве. К нему присоединятся виртуальные образы Полины Гагариной, Леонида Агутина, Григория Лепса и Сергея Шнурова. Песни артиста прозвучат в новых аранжировках для джазового и симфонического оркестра.

Кроме того, как стало известно «Газете.Ru», к старту «Высоты» планируется релиз альбома с треками, которые прозвучат на шоу.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к Высоцкому.

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