Солистка «Миража» рассказала об отношениях с экс-участницами группы

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала об отношениях с бывшими участницами коллектива. Откровениями она поделилась с «Газетой.Ru».

«У меня нет никакого негатива ни к кому из бывших участниц группы, и уж тем более, я не выясняю ни с кем отношения. Если кто-то выясняет их со мной, я об этом ничего не знаю. По крайней мере, если мы встречаемся с кем-то на концертных площадках и телевизионных съемках, то всегда только на позитиве.

Конечно, когда я только пришла в «Мираж», в 1991 году, были сложности. Я помню, на одном из первых концертов кто-то из зрителей прислал записку: «Катя, зачем ты поешь Танины песни?» (Татьяна Овсиенко была солисткой группы «Мираж» с конца 1988 по 1990 год. — ред.)», — вспоминает она.

close Пресс-служба группы «Мираж»

По словам Болдышевой, первое время любившие Овсиенко зрители действительно испытывали что-то вроде ревности.

«Татьяну любили зрители, я сама восхищалась её работой. Я прекрасно понимаю реакцию поклонников, когда в их любимой группе происходит такая перемена. Выходя на сцену, я быстро поняла такую вещь — принимают тебя зрители или нет, зависит только от тебя. Если они тебя не знают и приходят на концерт с недоверием, зависит только от твоей работы, с каким настроением и отношением к тебе зрители выйдут после концерта из зрительного зала. Сможешь ты разбудить их эмоции и зажечь своим исполнением или нет. И это все только на твоей совести. Я и сейчас нисколько не сомневаюсь: нельзя прятаться за именем группы — надо всегда выкладываться на все 100», — заключила солистка.

Накануне Екатерина Болдышева вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену. Песни пришлось петь вместе со зрителями.

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