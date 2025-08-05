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«Про Майнкрафт, про лабубу»: самый юный рэпер России опроверг наличие мата в песнях

SНОТ: «самый юный рэпер России» слушается маму и пишет песни про лабубу
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Рэпер Артоня, работающий под псевдонимом «саундклауд ребенок», опроверг наличие мата в своих песнях. Об этом пишет Life со ссылкой на SНОТ.

Артист, которому предположительно меньше 10 лет и которого называют «самым юным рэпером в России», заявил, что ходит в школу, сейчас находится на каникулах, слушается маму и не поет песни с матом.

«Я делаю песни про Майнкрафт, про лабубу, я не делаю песни с матами. Сами послушайте и услышите», — заявил он в видеообращении.

Саундклауд ребенок завирусился в России накануне. В своих треках он сообщал, что якобы не ходит в школу. После этого пользователи сети стали предлагать «вызвать опеку» или «отправить его в детский дом».

Накануне американский рэпер Tyga выступил на свадьбе сына российского миллиардера и основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. По данным СМИ, на торжество было потрачено не менее 100 млн рублей.

Ранее рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве.

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