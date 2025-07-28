Врач нашел объяснение неуверенной походке Пугачевой

Ортопед Литвиненко: у Пугачевой могут быть изменения в коленях и тазобедренных суставах

Ортопед Андрей Литвиненко нашел объяснение неуверенной походке народной артистки РСФСР Аллы Пугачевой, попавшей на видео на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Врача цитирует aif.ru.

Он предположил, что у 76-летней Пугачевой могут быть изменения есть в коленях, тазобедренных суставах, с возрастом может быть связана и сутулая осанка.

«Может быть, долго ехала в автомобиле, длительное вынужденное положение, поэтому такая вот слегка такая сутулая выходит из машины», — сказал он, добавив, что артистка неплохо выглядит по сравнению с ровесниками.

До этого эксперт обратил внимание на состояние коленей артистки. Он предположил, что Пугачевой. может потребоваться протезирование колена.

Накануне Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заговорил на украинском языке в беседе с журналистами на фестивале в Юрмале и насмешил Пугачеву. «Учил, учил, а тут растерялся!» — в то же время исполнительница не смогла сдержать смеха, слушая попытки Галкина объясниться на украинском языке.

Ранее Павел Воля снялся в новой комедии с Ларисой Гузеевой.