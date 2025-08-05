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Экс-солистка SEREBRO «отшила» Егора Крида: «Вытри слезы»

Певица Серябкина призналась, что за ней ухаживал Егор Крид
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Пресс-служба артистки

Певица Ольга Серябкина призналась в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что за ней ухаживал коллега Егор Крид.

По словам Серябкиной, Крид настойчиво проявлял к ней симпатию, однако это было не взаимно. Артистка заявила, что ей было сложно «отшить» певца. В ответ ведущий проекта, рэпер Баста, заявил, что ему тоже далось это тяжело.

«Егор, не отводи сейчас глаза. Вытри слезы, успокойся! Это была братская, очень классная, на мой взгляд, шутка», — заявил Баста.

После Серябкина добавила, что не встречалась с мужчинами-артистами. По словам знаменитости, у нее другой типаж. Артистка отметила, что после отказа Криду ей не удалось наладить с ним дружеские отношения.

«Он хороший, но дружить не получилось. Потом мы сделали дуэтную песню с ним, и там вообще было достаточно сложно. С Егором сложно работать», — рассказала певица.

Баста уточнил, что ему было легко работать с Кридом. Он добавил, что коллега сильно переживает, когда его критикуют. Рэпер попросил сказать «добрые слова» в адрес Егора. Серябкина пригласила Крида спеть вместе на ее сольном концерте.

Ранее Серябкина дала совет россиянам.

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