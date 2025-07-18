Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина призвала не забывать о настоящих ценностях, поскольку они важнее временных трендов. Ее слова передает «Пятый канал».

По словам Серябкиной, сейчас «рулят и решают» социальные сети, где каждая медиа-персона показывает только «идеальную картинку» своей жизни.

«Я показываю ровно то, что я хочу показать. Наснимала сейчас что-то на телефон, но выложу то, где я себе нравлюсь и комплиментарно по отношению всего», — заявила исполнительница.

Серябкина уточнила, что важно сохранять «чувство реальности, стоимости денег и интеллектуальной собственности».

Недавно исполнительница рассказывала, что старалась «не потерять себя» после рождения ребенка и замужества. По словам 40-летней Серябкиной, которая впервые стала матерью в ноябре 2021 года, рождение сына заставило ее задуматься об ответственности 00 о том, «что значит быть взрослым». В то же время, отмечала звезда, она не отказалась от целей, амбиций и сохранила интерес к жизни.

Серябкина пожелала поклонникам тоже иметь много внутренних амбиций и посоветовала не соглашаться на меньшее.

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