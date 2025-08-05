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Уехавший в Португалию солист «Касты» Хамиль ответил, скучает ли по России

Солист «Касты» Хамиль признался, что скучает по друзьям и родителям в России
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hamil.kasta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) признался в беседе с YouTube-каналом «Говорящие головы», что скучает по России.

«Да, по людям. У меня еще родители там живут и друзья. Мы не виделись очень давно, потому что у родителей возраст большой. Им тяжело прилететь, но сейчас думаем, пусть они до Португалии и не долетят, но пересечемся где-нибудь», — заявил музыкант.

Также Пасечный отметил, что в теории может приехать в Россию, но не станет этого делать, поскольку «острой задачи нет». Он боится непредвиденных обстоятельств, из-за которых впоследствии не сможет выехать из страны.

«Это связано с каким-то неожиданным косяком — что что-то может выскочить…» — заявил он.

Пасечный начал сотрудничество с «Кастой» в 1999 году. После 24 февраля 2022 года коллектив уехал из России и теперь выступает за рубежом. Хамиль также занимается сольным творчеством: в 2004 году у него вышел сольник «Феникс», а в 2010-м он поработал над альбомом «ХЗ» вместе со Змеем. За карьеру он выпустил порядка двух сольных синглов.

Ранее уехавший в США комик раскрыл, что американцы спрашивают о России.

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