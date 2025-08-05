Уехавший в США комик раскрыл, что американцы спрашивают о России

Комик Незлобин: американцы интересовались только, как долго лететь до России

Комик, режиссер и актер Александр Незлобин рассказал на YouTube-шоу «Культурная разница», что в США не обсуждают с ним политическую ситуацию в мире, а также дипломатические отношения между Россией и Америкой.

«Все, что у меня в Америке спрашивали про Россию: «О, а далеко лететь?» — поделился юморист.

Также Незлобин раскрыл, что пытается строить карьеру на английском языке, которую охарактеризовал фразой: «Ни шатко ни валко».

«Все развивается, но похвастаться пока нечем. Много где уже выступал, и многих, кого видел, но я очень плохо поддаюсь обучению языкам», — заявил юморист.

Шоумен пошутил, что подумывал завести любовницу в Америке ради изучения английского языка. Он отметил, что даже его супруга была бы против, поскольку у его идеи есть минимум два плюса: он выучит язык и получит документы США.

В той же беседе Незлобин добавил, что выбрал для эмиграции Лос-Анджелес, поскольку к моменту переезда сюда переехали многие его друзья. Еще комик считал, что адаптация его 12-летней дочери Линды пройдет быстрее из-за приятного климата.

«Сейчас она [Линда] стала такой калифорнийкой — там же все очень прогрессивно и либерально — и слишком отстаивает свои права. Ей 12 лет. Она стала вегетарианкой. И когда ты сидишь ешь курицу, то она выходит с нарисованным плакатом, на котором написано: «Перестаньте есть животных!» Это невозможно!» — признался комик.

Ранее уехавший с дочерью Незлобин рассказал о буллинге в школе США.