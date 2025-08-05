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Диброву посоветовали сдать тест на отцовство: «Полина знакома с соседом много лет»

Психолог Степанова намекнула, что Полина Диброва родила детей от любовника
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерша и психолог Вероника Степанова опубликовала в Telegram-канале скриншот из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) жены телеведущего Дмитрия Диброва Полины, в котором девушка запечатлена со своим предполагаемым любовником — предпринимателем Романом Товстиком — еще в 2016 году.

«Учитывая, что Полина с соседом по Рублевке близко «знакома» много лет, Диброву стоит призадуматься о ДНК тесте на отцовство», — заявила она.

Степанова показала снимок, на котором Диброва и Товстик приехали на аудиенцию к Алле Пугачевой. В посте женщина заявляла, что «получила удовольствие от общения с Примадонной», а также называла артистку «чудо-человеком».

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.

Адвокат Екатерина Гордон уже сообщила в соцсетях, что намерена представлять в суде интересы Елены Товстик, которую, как заявила защитница, «долго и подло обманывали». Интересы Диброва, в свою очередь, может представлять адвокат Александр Добровинский, но официального подтверждения этой информации нет.

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

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