Жасмин призналась, что думала о пластике

Певица Жасмин призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не любила свой нос и задумывалась о ринопластике.

Жасмин уточнила, что ее не устраивал внешний вид носа в подростковом и юношеском возрасте. Тогда артистка хотела сделать пластику. Однако с возрастом она приняла свою внешность.

«С каждым годом я все больше осознавала, как же круто, когда твое лицо не такое, как у всех! Когда в нем есть изюминка, которая, может, и не идеально вписывается в стандарты, но очень идет тебе!» — рассказала певица.

По словам Жасмин, осознав особенности своего внешнего вида, она обрела счастье и внутреннюю гармонию.

В июне Жасмин призналась, что нейтрально относится к пластике. Исполнительница считает, что пластическая операция допустима, если у человека есть явный физический недостаток или особенность внешности, который мешает жить.

По словам артистки, некоторые ее друзья решились на пластику, так как не смогли смириться с определенными чертами лица. После этого, как отметила певица, приятели стали увереннее в себе и почувствовали себя более комфортно.

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