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Уехавший с дочерью Незлобин о буллинге в школе США: «Много раз говорила: «Я не могу туда ходить!»

Комик Незлобин: 12-летняя дочь столкнулась с гнетущей атмосферой в школе в США
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Комик, режиссер и актер Александр Незлобин рассказал на YouTube-шоу «Культурная разница», что его 12-летняя дочь Линда жаловалась на обучение в американской школе.

Незлобина спросили на шоу, сталкивалась ли его наследница с буллингом в школе в США, на что комик не стал отвечать конкретно, но отметил: «Предыдущая школа была действительно не очень». По словам юмориста, в том учебном заведении была гнетущая атмосфера.

«Она [Линда] много раз говорила: «Я не могу туда ходить», а мы: «Да ладно, ладно…» Когда она через три месяца сказала то же самое, то мы поменяли школу. И она ответила: «Ну ладно, эта еще более-менее», — раскрыл юморист.

Проблема современного буллинга, выразил мнение Незлобин, заключается в том, что родители могут не заметить его: дети общаются посредством эмодзи, чей смысл понятен лишь им.

Также Незлобин добавил, что выбрал для эмиграции Лос-Анджелес, поскольку к моменту переезда сюда переехали многие его друзья, а также он считал, что адаптация дочери пройдет быстрее из-за приятного климата.

«Сейчас она [Линда] стала такой калифорнийкой — там же все очень прогрессивно и либерально — и слишком отстаивает свои права. Ей 12 лет. Она стала вегетарианкой. И когда ты сидишь ешь курицу, то она выходит с нарисованным плакатом, на котором написано: «Перестаньте есть животных!» Это невозможно!» — признался комик.

Ранее Поперечный с женой дали совет по переезду в США.

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