На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дании потребовали убрать вызывающую статую русалки

Guardian: в Копенгагене демонтируют статую русалки из-за слишком большой груди
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Датское агентство по дворцам и культуре намерено обратиться к властям с просьбой демонтировать 14-тонную скульптуру русалки из форта Драгёр в Копенгагене из-за критики со стороны населения. Об этом пишет The Guardian.

Многие датчане посчитали статую воплощением объективации женского тела и назвали ее «уродливой». Причиной критики статуи называют большую грудь воплощенной в мраморе женщины. Некоторые граждане заявили, что статуя с такими формами помешает женщинам принять собственные тела. При этом автор скульптуры Питер Бех заявил, что бюст русалки пропорционален размерам самого изваяния. Защитники скульптуры отмечают, что аргументы критиков являются попыткой диктовать каким должно и не должно быть женское тело.

До этого жителям Владивостока не понравилась обновленная скульптура русалки, которую установили в новом месте.

Жители назвали обновленную версию русалки с грудью большего размера якобы без сосков «дефектной» и «уродством». Некоторым не понравилось и ее перемещение на другое место.

Ранее огромная рыба напала на россиянку, работающую русалкой-аниматором в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами