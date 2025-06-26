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Жасмин раскрыла отношение к пластике

Певица Жасмин заявила, что пластика должна быть осознанным решением
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News.ru/Global Look Press

Певица Жасмин призналась в интервью «Леди Mail», что нейтрально относится к пластической хирургии.

Жасмин считает, что пластическая операция допустима, если у человека есть явный физический недостаток или особенность внешности, который мешает жить. По словам артистки, некоторые ее друзья решились на пластику, так как не смогли смириться с определенными чертами лица. После этого, как отметила певица, приятели стали увереннее в себе и почувствовали себя более комфортно.

По мнению Жасмин, пластическая операция должна быть осознанным решением, а не просто модным трендом или желанием соответствовать стандартам красоты.

«Для меня важно сохранять естественность и гармонию, ведь красота начинается изнутри и проявляется через уверенность в себе. Поэтому я выбираю заботиться о себе через правильный уход и здоровье, а не через радикальные изменения внешности», — поделилась знаменитость.

Жасмин рассказала о своих косметических процедурах. Артистка проходит ежедневное очищение лица, увлажнение. Она также регулярно ходит на массаж.

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