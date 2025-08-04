Кушанашвили пожалел Диброва на фоне слухов о разводе: «Что бы я про него ни говорил»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в Telegram-канале пожалел коллегу Дмитрия Диброва на фоне слухов о его разводе.

«Что бы я про него ни говорил, если правда все то, что с ним происходит, — мне очень, очень, очень жаль», — поделился шоумен.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Отмечается, что супруга телеведущего удалила совместные фотографии с мужем из личного блога. Кроме того, 65-летний шоумен не был замечен на снимках с вечеринки по случаю 36-летия супруги. Сообщается, что пока Дмитрий и Полина Дибровы не готовы официально объявить о расставании.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих сыновей: Александр, Федор и Илья.

Ранее сообщалось, что Дмитрий и Полина Дибровы будут делить особняк на Рублевке в случае развода.