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Кушанашвили пожалел Диброва на фоне слухов о разводе: «Что бы я про него ни говорил»

Телеведущий Кушанашвили признался, что ему жаль Диброва
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Anton Belitsky/Global Look Press

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в Telegram-канале пожалел коллегу Дмитрия Диброва на фоне слухов о его разводе.

«Что бы я про него ни говорил, если правда все то, что с ним происходит, — мне очень, очень, очень жаль», — поделился шоумен.

29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Отмечается, что супруга телеведущего удалила совместные фотографии с мужем из личного блога. Кроме того, 65-летний шоумен не был замечен на снимках с вечеринки по случаю 36-летия супруги. Сообщается, что пока Дмитрий и Полина Дибровы не готовы официально объявить о расставании.

Телеведущий познакомился со своей четвертой женой в Москве. Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих сыновей: Александр, Федор и Илья.

Ранее сообщалось, что Дмитрий и Полина Дибровы будут делить особняк на Рублевке в случае развода.

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