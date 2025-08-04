На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Mr. Credo облился шампанским, узнав пол своего ребенка

Автор хита «Медляк» Mr. Credo станет дедушкой
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Mr. Credo (Александр Махонин – настоящее имя) станет дедушкой. Об этом сообщила его невестка Анна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Махонина опубликовала ролик с гендер-пати. На этой вечеринке сын Mr. Credo Арсений и его супруга узнали, что у них родится мальчик. Они запечатлели свою реакцию на видео. Мужчина так обрадовался из-за будущего сына, что облился шампанским с ног до головы, а затем побежал обнимать и целовать жену.

«С первого УЗИ и до четвертого месяца мне казалось, что все-таки там мальчик. Но все вокруг внушали мне, что девочка. По животу, изменениям в фигуре, токсикозу. И я сама поверила в это. Еще и потому, что очень хотела девочку. Но теперь я буду мама сына! Пока что перевариваю и волнуюсь», — рассказала Анна.

Махонина пообещала сделать все, чтобы вырастить счастливого и достойного мужчину. Она также рассказала, что потратила около 163 тысячи рублей на витамины и обследования во время беременности.

Mr. Credo прославился в конце 90-х. Он наиболее известен по хиту «Медляк».

Ранее назван многомиллионный гонорар «Тату» за концерт в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами