Сын Mr. Credo облился шампанским, узнав пол своего ребенка

Певец Mr. Credo (Александр Махонин – настоящее имя) станет дедушкой. Об этом сообщила его невестка Анна в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Махонина опубликовала ролик с гендер-пати. На этой вечеринке сын Mr. Credo Арсений и его супруга узнали, что у них родится мальчик. Они запечатлели свою реакцию на видео. Мужчина так обрадовался из-за будущего сына, что облился шампанским с ног до головы, а затем побежал обнимать и целовать жену.

«С первого УЗИ и до четвертого месяца мне казалось, что все-таки там мальчик. Но все вокруг внушали мне, что девочка. По животу, изменениям в фигуре, токсикозу. И я сама поверила в это. Еще и потому, что очень хотела девочку. Но теперь я буду мама сына! Пока что перевариваю и волнуюсь», — рассказала Анна.

Махонина пообещала сделать все, чтобы вырастить счастливого и достойного мужчину. Она также рассказала, что потратила около 163 тысячи рублей на витамины и обследования во время беременности.

Mr. Credo прославился в конце 90-х. Он наиболее известен по хиту «Медляк».

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