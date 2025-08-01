В Крыму стартовал седьмой фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ», в рамках которого пройдет более 300 мероприятий об искусстве и российской культуре, сообщает пресс-служба фестиваля.

Впервые на фестивале пройдет большая книжная ярмарка, на которой представят 20 экспонентов.

Как отметила генеральный директор АНО «Таврида. АРТ» Ксения Артемьева, этот фестиваль стал рекордным по количеству заявок.

«Мы получили 98 тыс. заявок на участие от зрителей и около 10 тыс. от участников. В этом году, например, у нас впервые появится новая площадка «Шапито», где пройдет театрально-цирковой спектакль, а молодые артисты покажут, как оригинально можно прочесть Чехова», — сказала она.

На 5 фестивальных сценах выступят исполнители разных жанров, среди которых «Моя Мишель», группа «Пелагея», ST и другие.

Также на фестивале пройдет музыкальная мультимедийная постановка в честь 80-летия Великой Победы, где с помощью ИИ на сцене оживут истории великих артистов, выступавших перед бойцами.

Кроме того, территория арт-кластера станет большой съемочной площадкой, на которой гости смогут стать участниками известных проектов.

Молодые кинематографисты примут участие в конкурсе скетчкома «Фестивалим», а любители изобразительного искусства смогут посетить открытые мастерские.

Также в рамках фестиваля пройдет благотворительная акция «Гитара для Победы» с целью морально поддержать российских военнослужащих и пациентов военных госпиталей. В программе фестиваля также запланировано карнавальное шествие, в котором участники представят культурное наследие России.