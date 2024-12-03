О поп-группе Reflex могли снять фильм

Солистка группы Reflex, певица Ирина Нельсон раскрыла, что намеревалась снять фильм о поп-коллективе. Слова певицы передает «Звук Медиа».

«Сами знаете, турбулентность. И мы этот проект отложили, но обязательно к нему вернемся», — поделилась артистка.

Нельсон работала над фильмом после выхода автобиографии «Люблю» в 2020 году, для работы над проектом уже были найдены сценаристы.

В 2024 году женской группе Reflex исполняется 25 лет. За годы существования коллектив получил 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой граммофон». Главными хитами Reflex стали песни «Сойти с ума», Non Stop, «Люблю» и другие.

6 сентября на платформе онлайн-кинотеатра Wink вышел сериал «Комбинация» о первой исключительно девичьей советской поп-группе. В нем снялись реальные участники событий, в том числе — экс-солистка группы Алена Апина. Она исполнила роль преподавательницы консерватории.

Роль супруги продюсера Александра Шишинина сыграла дочь основателя женского поп-коллектива, а его самого — Никита Кологривый.

Ранее стало известно, кого звезда «Великолепного века» сыграет в российском скетчкоме.