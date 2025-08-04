Звездный хирург Тимур Хайдаров сам прооперировал жену

Звездный хирург Тимур Хайдаров признался, что сам прооперировал жену — блогершу Светлану Сильваши. Его цитирует «СтарХит».

Он отметил, что после родов у девушек меняется и фигура, и лицо, поэтому целью было избежать возрастных изменений, не прибегая к более тяжелым методам коррекции.

«После того как Светлана родила уже третью дочку, она сразу обратилась за услугами к косметологу. А там — аппаратная косметология, инъекционная, даже установка нитей. Я, конечно, был против и предложил сделать эндоскопическую подтяжку лица», — вспоминает он.

Сперва женщина отказалась, а через какое-то время согласилась. Тогда отговорить жену от операции попытался и сам муж. Вмешательство в итоге все-таки состоялось.

«Мы все выполнили в плановом порядке, все прошло отлично. Мы поработали с лицом, немножко поработали с телом», — рассказал хирург.

Хайдаров добавил, что Сильваши при этом придерживается здорового образа жизни и занимается спортом.

В мае Хайдаров впервые за долгое время вышел на публику с женой.

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