«Могла и приложить»: Авербух о семейных методах воспитания

Фигурист Авербух заявил, что Арзамасова удерживает его от жестких методов воспитания

Фигурист Илья Авербух на полях фестиваля «Таврида. АРТ» рассказал о семейных методах воспитания. Взглядами на воспитание детей поделилась и его супруга актриса Елизавета Арзамасова.

По мнению Арзамасовой, ребенку обязательно нужно хулиганить, чтобы чувствовать свободу самовыражения. При этом она против того, чтобы награждать ребенка за хорошее поведение сладостями и мультфильмами.

«Я все-таки стараюсь завлекать досугом: «Давай будем себя хорошо вести, мы вместе поедем на дачу и будем весь день играть», — цитирует Арзамасову «СтарХит».

Авербух, в свою очередь, признает, что влияние Арзамасовой удерживает его от жестких методов воспитания. В пример он привел свою маму, которая «могла и приложить».

«Если бы не Лиза, я бы тоже… Но Лиза откуда-то берет столько терпения, она каждую шалость Льва разбирает с ним. <...> И мне как-то на этом фоне некомфортно врезать», — признался он.

Арзамасова моложе Авербуха на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. В браке у них родились двое детей: сын Лев и дочь Лия.

Накануне Арзамасова показала редкие фото с дочерью от Авербуха.

Ранее Авербух привез Арзамасову в отель в Монако, где 30 лет назад останавливались ее родители.