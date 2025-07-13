На концертах Oasis задержали 15 человек

На концертах Oasis в Манчестере задержали 15 человек за фальшивые билеты

На концертах британской рок-группы Oasis в Манчестере задержали 15 человек за попытку попасть на мероприятие с фальшивыми билетами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию города.

Сообщается, что на первом мероприятии, 11 июля, были задержаны шесть человек. Остальные девять были задержаны 12 числа. У большей части нарушителей возникли проблемы с законом из-за фальшивых билетов. Остальных забрали в участок за попытку напасть на полицейских.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

27 августа стало известно, что группа воссоединится спустя 15 лет и даст несколько концертов. Концертный тур пройдет в период с 4 июля по 17 августа 2025 года в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине. Все 1,4 млн билетов раскупили за 10 часов. Позднее 50 тысяч билетов были аннулированы из-за перекупщиков.

Ранее группа Oasis возглавила британские хит-парады со своим дебютным альбомом 1991 года Definitely Maybe.