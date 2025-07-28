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Ким Чен Ын впервые в КНДР выпустил сериал о любви и ошибках партии

В КНДР вышел одобренный Ким Чен Ыном сериал о любви «Новая весна на равнинах Пэхэка»
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North Korea's Bureau of National Motion Pictures

Лидер КНДР Ким Чен Ын запустил первый в Северной Корее телесериал о любви и ошибках партии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

22-серийный телепроект называется «Новая весна на равнинах Пэхэка», его выход Ким Чен Ын одобрил лично. Главный герой — чиновник, которого вместе с семьей отправляют из города в деревню для налаживания производства продуктов. Его жена страдает от плохой инфраструктуры и слабой школы для сына.

В сюжете фигурируют семейные ссоры и коррупция — герои впервые на северокорейском экране проявляют открытые чувства друг к другу и дают взятки.

Как рассказал профессор южнокорейского университета Донгсо Кристофер Мандэй, такой контент — часть новой тактики в КНДР: признавать проблемы и внушать зрителю мысль, что только существующий строй поможет их преодолеть.

Недавно КНДР пригласили к участию в конкурсе «Интервидение».

Ранее Ким Чен Ын передал Путину и россиянам теплые пожелания через министра культуры РФ.

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