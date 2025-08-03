Экс-премьер Армении счел расходы на концерт Лопес антиконституционными

Экс-премьер Армении Багратян: $6 млн из бюджета на шоу Лопес антиконституционно

Экс-премьер Армении Грант Багратян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал антиконституционным выделение из госбюджета страны $6 млн американской певице Дженнифер Лопес за выступление в Ереване.

По словам политика, государство не занимается предпринимательской деятельностью из-за больших коррупционных рисков, но билеты на концерт поп-звезды продавались.

»[Бюджетные] деньги принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы», — считает бывший премьер-министр.

Он добавил, что министр образования, науки, культуры и спорта республики Жанна Андреасян и министр финансов Ваге Ованнисян должны дать показания об основаниях для проведения такого концерта.

Лопес выступила в Ереване 3 августа. Перед мероприятием на границе Армении и Грузии собралась огромная очередь ее поклонников. Граждане соседней страны приезжали большими группами, чтобы увидеть исполнительницу.

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