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«Щелкунчика» и концерты Басты и Агутина отменили в Азербайджане после рейдов на Урале

Концерты Басты и Агутина отменили в Азербайджане из-за рейдов на Урале
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Depositphotos

Артисты из России не смогут выступить в Азербайджане до конца года. Об этом сообщает сайт «Страсти» со ссылкой на данные iTicket.

Как отмечается, отмены выступлений произошли на фоне задержаний граждан республики в Екатеринбурге. В Азербайджане были запланированы концерты Леонида Агутин с Анжеликой Варум и Басты. Кроме того, продавались билеты на спектакли «Щелкунчик», «Дюймовочка», «Мастер и Маргарита» и шоу стендап-комиков из РФ. Покупатели могут вернуть деньги за отмененные выступления в пунктах продаж или онлайн.

Накануне минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями. Причиной, как сообщили в ведомстве, стали «целенаправленные... насильственные действия... в отношении азербайджанцев по признаку этнической принадлежности в Екатеринбурге».

27 июня российские силовики провели там рейды в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. Правоохранители задержали более 50 человек, а двое главных подозреваемых из Азербайджана не выжили. В МИД РФ заявляли, что ситуация находится под контролем правоохранителей.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.

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