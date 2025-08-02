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На армяно-грузинской границе собралась толпа поклонников Дженнифер Лопес

Sputnik Армения: на границе с Грузией столпились очереди фанатов Дженнифер Лопес
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На границе Армении и Грузии собралась огромная очередь поклонников американской певицы Дженнифер Лопес. Об этом пишет Sputnik Армения в Telegram-канале.

По данным СМИ, граждане соседней страны приезжают большими группами, чтобы увидеть исполнительницу.

«‎Огромные очереди из поклонников Дженнифер Лопес образовались на армяно-грузинской границе, у КПП «Садахло», на въезде в Армению», — говорится в посте.

Источник Sputnik Армения сообщил, что фанаты спешат на концерт в Ереван, однако проезд контрольно-пропускного пункта занимает как минимум два часа.

Лопес выступит в Ереване в воскресенье, 3 августа.

Тем временем вице-мэр армянской столицы Армен Памбукчян заявил, что правительство Армении выделило на организацию концерта американской поп-звезды $7 млн, передает РИА Новости. Он посчитал такие траты оправданными, поскольку мероприятие посетят 15 тыс. человек, каждый из которых, по оценке властей, оставит в стране не менее $500. Кроме того, по мнению чиновника, выступление певицы позитивно скажется на международном престиже и узнаваемости страны.

Ранее Дженнифер Лопес потеряла юбку во время концерта.

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