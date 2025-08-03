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Дуа Липе вручили гражданство Косова после получения паспорта Албании

Певица Дуа Липа получила гражданство Косова, откуда родом ее семья
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President of the Republic of Kosovo

Певица Дуа Липа получила гражданство частично признанного государства Косово. Об этом сообщает «Би-би-си».

Президент Республики Косово Вьоса Османи лично предъявила артистке документы на церемонии в Приштине, на которой также присутствовал британский посол Джонатан Харгривс.

Дуа Липа заявила, что после получения паспорта Косова чувствует, будто ее две стороны воссоединились. Она добавила, что любит эту страну, которая «так много значит для ее семьи». Османи, в свою очередь, сказала, что Дуа Липа и Косово всегда были неразделимы.

Дуа Липа родилась в Лондоне в семье иммигрантов из Косово. Артистка начала публиковать свои песни на YouTube, когда ей было 14 лет. Ее первый дебютный студийный альбом был выпущен в 2017 году. В 2019 году Липа получила премию «Грэмми» как лучшая новая артистка. В ноябре 2022 года Дуа Липа получила гражданство Албании.

1 августа Дуа Липа приняла участие в трехдневном музыкальном фестивале Sunny Hill в Косове. В 2022-м артистка получила звание почетного посла страны.

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