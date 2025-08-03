Поперечный с женой дали совет по переезду в США: «Бегите отсюда!»

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) и его жена, блогерша Полина Чистякова пожаловались на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе и «переоцененную» медицину в США. Об этом пара рассказала в выпуске, опубликованном на YouTube-канале Поперечного.

«Для тех, кого интересует стоимость жизни в Лос-Анджелесе, – бегите отсюда. Даже не думайте сюда приезжать! Если для вас $5 тыс. в месяц потратить без оглядки – слишком много, то не приезжайте сюда. Очень дорого стоит жилье, еда и всякие страховки», — заявил юморист.

Поперечный раскрыл, что стоимость хорошей медицинской страховки обойдется в Лос-Анджелесе в $300-400 в месяц. Комик уточнил, что она только дает скидку на лечение, а не полностью покрывает расходы при обращении к врачу.

Кроме того, пара посетовала, что здесь нет привычной для россиян возможности записаться к профильному врачу — только к терапевту, запись к которому, в свою очередь, можно ожидать месяц.

«Ребята, это какой-то ужас. <…> Меня возмущает и пугает [медицина в США]. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, то делаю полный чек-ап», — заявила Чистякова.

По словам блогерши, в некоторых вопросах она более «подкованная», чем врачи. Однажды девушка отказалась принимать выписанные таблетки. Ей рекомендовали пить «Викодин» после удаления зуба мудрости, «чтобы не отекать».

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