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Поперечный с женой дали совет по переезду в США: «Бегите отсюда!»

Жена Поперечного Полина призналась, что боится врачей в США
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_poposha_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) и его жена, блогерша Полина Чистякова пожаловались на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе и «переоцененную» медицину в США. Об этом пара рассказала в выпуске, опубликованном на YouTube-канале Поперечного.

«Для тех, кого интересует стоимость жизни в Лос-Анджелесе, – бегите отсюда. Даже не думайте сюда приезжать! Если для вас $5 тыс. в месяц потратить без оглядки – слишком много, то не приезжайте сюда. Очень дорого стоит жилье, еда и всякие страховки», — заявил юморист.

Поперечный раскрыл, что стоимость хорошей медицинской страховки обойдется в Лос-Анджелесе в $300-400 в месяц. Комик уточнил, что она только дает скидку на лечение, а не полностью покрывает расходы при обращении к врачу.

Кроме того, пара посетовала, что здесь нет привычной для россиян возможности записаться к профильному врачу — только к терапевту, запись к которому, в свою очередь, можно ожидать месяц.

«Ребята, это какой-то ужас. <…> Меня возмущает и пугает [медицина в США]. Более того, у меня на этом случилась гиперфиксация: я так боюсь столкнуться с ситуацией, когда мне понадобится помощь американского врача. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, то делаю полный чек-ап», — заявила Чистякова.

По словам блогерши, в некоторых вопросах она более «подкованная», чем врачи. Однажды девушка отказалась принимать выписанные таблетки. Ей рекомендовали пить «Викодин» после удаления зуба мудрости, «чтобы не отекать».

Ранее телеведущая Лазарева заявила, что ей больно от цены на обучение дочери в Лондоне.

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