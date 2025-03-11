В России появился Театр ужасов имени Альфреда Хичкока

В Екатеринбурге появился Театр ужасов имени Альфреда Хичкока, первый спектакль в нем поставят по одному из самых известных в мире хоррор-фильмов. Об этом сообщает ЕАН.

Постановку представят режиссеры Станислав Казаков и Владимир Клапатюк, они уточнили, что в нем классическое кино «сливается» со спектаклем, что позволит передать зрителям «атмосферу безысходного кошмара».

«Это театр ужасов для взрослых людей со спектаклями без глубинного смысла, трагедии или комедии — только интертеймент. Зрителя ждут отрывания рук и ног, зомби, кровища и прочие «прелести». Идея в том, чтобы не запугать зрителя, а заставить его завороженно наблюдать и веселиться», — рассказал Казаков.

Он добавил, что учреждение задумали создать 12 лет назад, однако до сих пор реализовать идею не получалось.

В конце февраля директор театра Андрей Соколов заявил, что на март в театр «Шалом» продано 65% билетов, рассказал директор театра Андрей Соколов. Он отметил, что ряд спектаклей проданы с аншлагами. Директор театра «Около» Константин Заславский рассказал, что в театре также не наблюдают заметного спада продаж.

Ранее сообщалось, что актриса театра Надежды Бабкиной передала мошенникам 10 млн рублей.