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Психолог объяснила нежелание солиста «Иванушек» жениться

Психолог Абравитова: Григорьев-Апполонов настрадался и потому не хочет жениться
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Клинический психолог Марианна Абравитова объяснила нежелание солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова жениться. Ее цитирует «Пятый канал».

«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — заявила эксперт.

Психолог подчеркнула, что если артист встретит девушку, с которой захочет построить семью, он не будет сомневаться.

«Я думаю, та пассия, с которой он сейчас состоит в отношениях, не дотягивает до звания жены, поэтому так все и происходит», — говорит Абравитова.

Накануне певец солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов отметил 55-летие. Тогда же СМИ сообщили, что якобы он встретил новую любовь после болезненного развода.

Всего за плечами музыканта два брака. Обе супруги ушли от него к баскетболистам. В одном из интервью Григорьев-Апполонов заявлял, что больше не пойдет в ЗАГС.

Ранее звезда «Секса в большом городе» попрощалась с фанатами.

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