Коллега рассказала о болезнях актера «Раневской» после его кончины

Актриса Бордзиловская: у Максима Глотова были проблемы с почками

Актриса и режиссер Театра на набережной Евгения Бордзиловская после кончины актера Максима Глотова рассказала о его болезнях. Коллегу усопшего цитирует NEWS.ru.

По ее словам, Глотов никогда не жаловался на здоровье.

«Я узнала, что у него с почками проблемы были от нашей общей знакомой, которая мне сейчас звонила. Она его звала на дачу, а его скрутили почечные колики, я от нее это узнала», — вспоминает Бордзиловская.

Она уточнила, что актер не исчезал, даже если заболевал.

До последнего, продолжила Бордзиловская, актер продолжал активно работать в театре. В постановке к 200-летию писателя Федора Достоевского, обратила внимание она, Глотов сыграл главную роль, несмотря на возможные проблемы со здоровьем.

О кончине Максима Глотова стало известно 1 августа.

Актер в 1992 году окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской Государственной консерватории (мастерская В.З.Федосеева). Работал в театрах Одессы, Саратова, Казани, Москвы. Актер известен по ролям в сериалах «Содержанки», «Раневская», «Душегубы», «Желтый глаз тигра» и других.

Ранее не стало театрального режиссера Роберта Уилсона.