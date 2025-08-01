«Он был очень одинок»: в Москве скончался актер сериала «Склифосовский» Максим Глотов

В Москве нашли тело актера Максима Глотова. Он сыграл в более 100 фильмах и сериалов, но в последние годы почти не снимался и работал водителем. Подробнее о его жизненном пути, лучших ролях и обстоятельствах смерти — в материале «Газеты.Ru».

Причина смерти

В Москве нашли тело 60-летнего актера Максима Глотова, сообщается в официальной группе Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром» во «ВКонтакте».

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего близкого друга и талантливого актера Глотова Максима. Его уход стал неожиданностью и болью для всех, кто знал и любил его», — говорится в заявлении.

По данным источника РЕН ТВ, друзья Глотова не могли связаться с ним с 27 июля.

Как пишет «СтарХит», друзья считали, что мужчина на время уехал из Москвы, чтобы отдохнуть от жары. Однако почти неделю он так и не выходил на связь.

1 августа они приехали к нему домой, вызвали сотрудников МЧС и полицейских, чтобы вскрыть дверь. Внутри квартиры обнаружили уже мертвого Глотова.

Причины смерти сейчас устанавливают. Визуально признаков насильственной смерти нет. Коллеги Глотова предполагают, что у артиста случился сердечный приступ.

«Он вот только с нами был на фестивале «Алые паруса» в Артеке, снимал фильм с артековцами, прекрасно себя чувствовал, веселый был», — сказали «СтарХит» знакомые Глотова.

По данным SHOT, раньше Глотов был прописан в квартире на Патриарших прудах в Москве. Затем он купил комнату на улице Вучетича и жил там.

Последнее время Глотов работал водителем. SHOT пишет, что он несколько месяцев якобы не общался с близкими.

Биография

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. После школы он поступил в Саратовскую государственную консерваторию на театральный факультет.

В начале карьеры Глотов играл в Казанском ТЮЗе. Затем он начал сотрудничать с московским театром «Бенефис» и Содружеством актеров Таганки.

В видеовизитке Глотов рассказал, что последние несколько лет он работает вне театра, играя только в антрепризных спектаклях.

Фильмография

В 1981 году Глотов впервые снялся в фильме. Его дебютной работой стала картина «Неоконченный урок».

Всего его фильмография насчитывает более 120 работ, в том числе «Ширли-мырли», «Глухарь», «Пятницкий», «Страсти по Чапаю», «Конец света», «Содержанки», «Про любовь. Только для взрослых», «Желтый глаз тигра», «Склифосовский», «Раневская».

Последний раз он сыграл в сериале операция «Престол», который вышел на экраны в 2023 году.

Личная жизнь

Информации о его семье практически нет. Известно, что у мужчины остался сын. Также в Рязани живет его двоюродный брат.

В последние годы Глотов жил один.

«Максим был очень душевным и талантливым человеком <...> Но, к сожалению, Глотов был очень одинок. О его родных мы ничего не знаем, сейчас пытаемся выйти с ними на связь», — сообщила kp.ru знакомая Глотова, пиарщик Наталья Ракицкая.