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Лепсу предложили исполнить песню «Я уеду жить в Суздаль»

Сергей Дворцов предложил Лепсу спеть «Я уеду жить в Суздаль» ради патриотизма
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов предложил народному артисту России Григорию Лепсу сделать ремейк песни «Я уеду жить в Лондон». Об этом он поговорил с изданием «Абзац».

Дворцов считает, что Лепс может поменять строчку «Я уеду жить в Лондон» на «Я уеду жить в Суздаль».

«Сейчас необходимо развивать патриотизм и внутренний туризм. Думаю, что в нынешней повестке это было бы более актуально и гуманно», — рассуждает продюсер.

Кроме того, продолжил он, песня таким образом может получить новую волну популярности и, возможно, понравится слушателям даже сильнее, чем первоначальная версия.

Песня «Я уеду жить в Лондон» впервые прозвучала 28 июля 2012 года на вечере премьер в конкурсе «Новая волна» в исполнении Григория Лепса и Тимати. Трек получил премию «Золотой граммофон», который на сцене Лепсу лично вручил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До этого стало известно, чем владеет семья Григория Лепса.

Ранее продюсер рассказал о рисках при создании ремейков успешных фильмов.

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