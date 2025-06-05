На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Представители Краско отреагировали на сообщения об ухудшении состояния актера

Помощница Краско опровергла сообщения о его отправке в реабилитационный центр
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Народного артиста России Ивана Краско не направляли в реабилитационный центр, сейчас с ним все хорошо, заявила его помощница. Так она в беседе с 360.ru прокомментировала сообщения об ухудшении состояния артиста.

«Нет, ничего [не случилось]. Все в порядке. Все хорошо», — подчеркнула представительница актера, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Напомним, накануне вечером художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков сообщил NEWS.ru, что Ивана Краско поместили в реабилитационный центр. При этом он подчеркнул, что актер находится в штате театра. Экс-директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что в начале июня 94-летний актер почувствовал сильное недомогание и отказался от еды, из-за чего необходимо специализированное питание и лекарства.

Ранее Иван Краско назвал лето 1945 самым счастливым в своей жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами