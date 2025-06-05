Представители Краско отреагировали на сообщения об ухудшении состояния актера

Народного артиста России Ивана Краско не направляли в реабилитационный центр, сейчас с ним все хорошо, заявила его помощница. Так она в беседе с 360.ru прокомментировала сообщения об ухудшении состояния артиста.

«Нет, ничего [не случилось]. Все в порядке. Все хорошо», — подчеркнула представительница актера, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Напомним, накануне вечером художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Минков сообщил NEWS.ru, что Ивана Краско поместили в реабилитационный центр. При этом он подчеркнул, что актер находится в штате театра. Экс-директор Краско Вячеслав Смородинов заявил, что в начале июня 94-летний актер почувствовал сильное недомогание и отказался от еды, из-за чего необходимо специализированное питание и лекарства.

Ранее Иван Краско назвал лето 1945 самым счастливым в своей жизни.