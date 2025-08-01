«Мой папа — медведь» с настоящим хищником собрал 7 млн рублей в день премьеры

В российских кинотеатрах 31 июля начался показ семейной комедии «Мой папа — медведь». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Атмосфера кино».

Фильм, который авторы называют одной из самых ожидаемых детских премьер этого лета, уверенно стартовал по предпродажам — картина уже заработала 7 миллионов рублей, а сборы за первый уикенд могут превысить 30 миллионов рублей.

По сюжету девочка Маша совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные, но однажды вместо него из леса возвращается самый настоящий медведь. Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой.

Режиссером фильма выступил Максим Максимов. Над сценарием работал Александр Бережной, а продюсерами проекта стали Андрей Липов и Надежда Мотина.

Главные роли исполнили актриса Ева Смирнова, Роман Курцын, Борис Дергачев, Александр Головин, а также Том — дрессированный медведь, ранее уже снимавшийся в кино и телепроектах.

Ранее новое «Чучело» вошло в программу фестиваля «Окно в Европу».