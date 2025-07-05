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Группа «Тату» не будет целоваться на сцене после воссоединения

Mash: группа «Тату» пообещала держать дистанцию на сцене после воссоединения
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Филипп Мануилов/РИА Новости

Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова пообещали держать дистанцию во время выступления на сцене. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Катина и Волкова не будут целоваться, обниматься и заигрывать друг с другом на концертах, а также муниципальных праздниках. Это сделано для того, чтобы не попасть под пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Артистки готовы выступать под рейтингом «10+».

Mash добавил, что участницы группы могут прописать отказ от интима на сцене в договоре и принять штрафы. Певицы выступают вместе за 10 миллионов рублей. Сольный концерт Катиной стоит 1 миллион рублей, а Волковой – 1,5 миллиона рублей.

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.
Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

Ранее Сергей Соседов усомнился в успехе «Тату» после воссоединения.

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