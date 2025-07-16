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Концерт группы «Тату» в Ялте могут отменить: «Может причинить вред детям»

Депутат Нина Останина призвала отменить концерт группы «Тату» в Ялте
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Депутатка и глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина призвала запретить концерт группы «Тату» в Ялте. Ее обращение опубликовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале.

Останина обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову с просьбой запретить выступление группы. Концерт «Тату» должен пройти 19 июля в Ялте.

По мнению Останиной, творчество «Тату» «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». Она отметила, что на выступление артисток в Ялте будет разрешено пускать детей от четырех лет.

Останина уверена, что «провокационные песни» «Тату» подпадают под запреты, установленные Федеральным законом от 29.12.2010 г. Nº 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Федеральным законом от 27 июля 2006 года Nº 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

2 июля Юлия Волкова сообщила о воссоединении группы «Тату». Артистка опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

Ранее сообщалось, что группа «Тату» не будет целоваться на сцене после воссоединения.

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