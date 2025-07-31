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Авраам Руссо ответил на вопрос о своем романе с Орбакайте

Певец Руссо заявил, что у него не было романтических отношений с Орбакайте
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певец Авраам Руссо ответил на вопрос о своем романе с певицей Кристиной Орбакайте. Его цитирует сайт «Страсти».

Исполнитель хита «Просто любить тебя» заявил, что романтических отношений с дочерью Аллы Пугачевой у него не было. Слухи о романе он списал на популярные в творческой среде домыслы.

«Кристина — потрясающая исполнительница и профессионал, мы создали отличные хиты вместе. Что касается личной жизни — у каждого свой путь», — заявил он.

При этом, подчеркнул Руссо, Алла Пугачева переживала за общение дочери с ним. Отношения с Кристиной он назвал «взаимовыгодным творческим союзом» — песнями, записанными вместе, артист доволен.

Он также дал понять, что сейчас не общается с Орбакайте.

В начале года Авраам Руссо потребовал 10 млн рублей с обвиняемого в покушении на него.

Ранее Шаляпин довел до слез новоиспеченную жену на рынке.

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