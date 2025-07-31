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Умерла звезда фильмов Пазолини и Висконти

На 94-м году жизни скончалась актриса Адриана Асти
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Звезда фильмов Пьера Паоло Пазолини, Бернардо Бертолуччи и Лукино Висконти Адриана Асти скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщило итальянское издание La Repubblica.

Смерть Асти наступила в ночь на 31 июля в римской клинике «Вилла Салария», где она провела до своей кончины около двадцати дней. Похороны звезды состоятся 1 августа в церкви Деи-ла-Фитр на площади Пьяцца дель Пополо в Риме.

Ее дебют в кино состоялся в конце 1950-х годов в фильме Леопольдо Триесте «Ночной город». У своего друга Пазолини актриса сыграла проститутку Аморе в фильме «Аккатоне» (1961), у своего первого мужа Бертолуччи — тетю главной героини в фильме «Перед революцией» (1964), у Тинто Брасса — Эннию Трассиллу в «Калигуле» (1979).

«Все мои режиссеры были великолепны, даже Тинто был совершенно очаровательным. Лукино вывел меня голой на сцену, и Брасс тут же воспользовался этой возможностью», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Всего Адриана Асти снялась почти в шестидесяти фильмах и в последний раз появилась на экране в фильме Марко Туллио Джорданы «Имя женщины» (2018). Асти досталась роль бывшей актрисы на пенсии, которая хранит на туалетном столике фотографии выдающихся деятелей культуры.

За свою долгую карьеру она была удостоена множества наград: специального приза «Давид» в 1974 году, трех «Серебряных лент» Итальянского национального профсоюза киножурналистов за лучшую актерскую работу и специального приза «Серебряная лента» в 2015 году.

Ранее скончался актер из сериала «Ведьмак».

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