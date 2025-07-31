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Дебютный альбом Гуфа выкупили, чтобы удалить

Миллиардер Рыбаков захотел изъять альбом Гуфа «Город дорог» со всех площадок
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ТНТ

Миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков выкупил права на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам Рыбакова, после завершения сделки он удалит «Город дорог» со всех музыкальных площадок.

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город дорог», который романтизировал подобный образ жизни», — объяснил свое решение бизнесмен.

Со дна, продолжил Рыбаков, ему помогли выбраться семья и друзья.

«Благодарю группу «Центр» за легендарную работу. Но эту историю пора закрыть», — уверен он.

О сделке по покупке прав на альбом «Город дорог» было объявлено 23 июля 2025 года. Продавец, уточнили в беседе с «Газетой.Ru» представители Рыбакова — продюсер, сооснователь и гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин. По его расчетам, доходность проекта — 15–16%. Сумма сделки — 95 млн рублей.

Накануне Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ».

Ранее Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене».

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