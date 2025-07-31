Дебютный альбом Гуфа выкупили, чтобы удалить

Миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков выкупил права на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
По словам Рыбакова, после завершения сделки он удалит «Город дорог» со всех музыкальных площадок.
«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город дорог», который романтизировал подобный образ жизни», — объяснил свое решение бизнесмен.
Со дна, продолжил Рыбаков, ему помогли выбраться семья и друзья.
«Благодарю группу «Центр» за легендарную работу. Но эту историю пора закрыть», — уверен он.
О сделке по покупке прав на альбом «Город дорог» было объявлено 23 июля 2025 года. Продавец, уточнили в беседе с «Газетой.Ru» представители Рыбакова — продюсер, сооснователь и гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин. По его расчетам, доходность проекта — 15–16%. Сумма сделки — 95 млн рублей.
Накануне Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ».
Ранее Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене».