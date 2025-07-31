Дебютный альбом Гуфа выкупили, чтобы удалить

Миллиардер Рыбаков захотел изъять альбом Гуфа «Город дорог» со всех площадок

Миллиардер из Челябинска Игорь Рыбаков выкупил права на дебютный альбом рэпера Гуфа «Город дорог», чтобы удалить его. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

По словам Рыбакова, после завершения сделки он удалит «Город дорог» со всех музыкальных площадок.

«В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь, в общем — разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл «Город дорог», который романтизировал подобный образ жизни», — объяснил свое решение бизнесмен.

Со дна, продолжил Рыбаков, ему помогли выбраться семья и друзья.

«Благодарю группу «Центр» за легендарную работу. Но эту историю пора закрыть», — уверен он.

О сделке по покупке прав на альбом «Город дорог» было объявлено 23 июля 2025 года. Продавец, уточнили в беседе с «Газетой.Ru» представители Рыбакова — продюсер, сооснователь и гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин. По его расчетам, доходность проекта — 15–16%. Сумма сделки — 95 млн рублей.

Накануне Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «ГУФ».

Ранее Долматов рассказывал, что «подустал скакать по сцене».