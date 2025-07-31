«Русская Ким Кардашьян» подняла гонорар почти в 10 раз на фоне проблем с ФНС

Певица Bearwolf (настоящее имя — Валерия Василевская) повысила свой гонорар почти в 10 раз за год. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Еще в 2024 году, отмечает канал, 30-минутное выступление знаменитости стоило 350 тыс. рублей, а сейчас — уже 3 млн рублей. Всего в программе девять треков, среди которых ее вирусная песня «Godzilla».

Как сказано в райдере, Василевская готова лететь только бизнес-классом — и, как утверждает SHOT, артистка отказывается пользоваться услугами авиакомпании «Победа». Она также просит, чтобы ей предоставили водителя со стажем не менее 6 лет. Среди требований к гримерке: силиконовые накладки на грудь, от которых, впрочем, Bearwolf может отказаться, если заказчик оплатит гонорар по максимальной цене. Также за 3 млн рублей Василевская споет на один трек больше.

SHOT напоминает, что Василевская впервые подняла гонорар до 600 тыс. рублей 8 сентября 2024 года, а потом у нее начались проблемы с налогами. Telegram-канал заявляет, что задолженность Bearwolf перед ФНС на данный момент составляет почти 900 тыс. рублей, ее счета могут заблокировать в ближайшее время.

Фитнес-тренер, блогер, певица и участница шоу «Мистер X» Валерия Василевская приобрела популярность в социальных сетях благодаря своей внешности, напоминающей Ким Кардашьян, и танцевальным видео. Впоследствии «Русская Ким Кардашьян» стала певицей, выпустив несколько вирусных песен.

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