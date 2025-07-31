Алла Пугачева эмоционально отреагировала на фото уехавшего из РФ Олега Меньшикова

Певица Алла Пугачева разделила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) радость Олега Меньшикова, который на данный момент находится на отдыхе в Греции вместе со своей супругой Анастасией Черновой.

64-летний Меньшиков опубликовал в личном блоге снимок, на котором он позирует на лежаке с поднятой рукой и ногой на фоне моря. Пост он подписал фразой: «Второй день в Греции», — на что Пугачева ответила капслоком в комментариях: «Да!» Она также сопроводила свое сообщение большим количеством восклицательных знаков.

Как сообщали СМИ, Меньшиков и Пугачева дружат на протяжении многих лет. В 2018-м Примадонна дала первое за десять лет интервью именно худруку театра Ермоловой, а также посещала постановки с его участием, будучи в Москве.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. Накануне Галкин заговорил на украинском языке в беседе с журналистами на фестивале в Юрмале и насмешил Пугачеву. «Учил, учил, а тут растерялся!» — в то же время исполнительница не смогла сдержать смеха, слушая попытки Галкина объясниться на украинском языке.

Ранее сообщалось, что друзья переживают за разбитого на фоне развода телеведущего Диброва.