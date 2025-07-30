Лазарева назвала искренними свои слова о радости за удары ВСУ по России

Ведущая Лазарева: мои слова о радости за удары дронов ВСУ по РФ были искренними

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее слова о радости за удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России были искренними. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Лазарева рассказала о своем отношении к украинским атакам на территорию РФ в интервью журналисту Вадиму Радионову, которое вышло на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года.

«Когда он [Радионов] у меня спросил, что я на самом деле чувствую, когда бомбы полетели в сторону Белгорода, я прислушалась к себе и абсолютно искренне ему ответила, что я чувствую, и довольно детально объяснила, почему», — заявила ведущая.

Лазарева также отметила, что атаки беспилотников ВСУ на российские города происходят каждый день.

«Я каждый раз первым делом [думаю]: «А что здесь [внутри меня] происходит?» И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь», — добавила Лазарева.

Телеведущая вместе с членами семьи покинула РФ в феврале 2022 года, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. С тех пор Лазарева не возвращалась в родную страну и в настоящее время живет в Испании. В декабре прошлого года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

Ранее сообщалось, что от Лазаревой хотели отписаться дети из-за нового закона в России.