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От Лазаревой хотели отписаться дети из-за нового закона в РФ

Телеведущая Лазарева: я не считаюсь ни экстремисткой, ни террористкой в РФ
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уверила в Telegram-канале, что россияне могут быть подписаны на ее соцсети, не боясь при этом быть осужденными по новым законам об экстремизме.

По словам Лазаревой, в декабре 2024 года ее заочно осудили по делу об оправдании терроризма и внесли в перечень «экстремистов и террористов», но это не делает ее таковой автоматически. Телеведущая заявила, что считается причастной к террористической деятельности и подпадает под ряд ограничений, которые не касаются ее слушателей.

«По российским законам я не террористка и не экстремистка — запомните это, дети. А то кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в вотсапе. Хренушки!» — написала она.

В то же время Лазарева заявила, что подписанные на нее россияне должны сами решить, какой стратегии придерживаться – «береженого Бог бережет или волков бояться — в лес не ходить».

Телеведущая вместе с членами семьи покинула РФ в феврале 2022 года, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. С тех пор Лазарева не возвращалась в родную страну и в настоящее время живет в Испании. В декабре прошлого года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

Ранее Вика Цыганова заявила, что причастна в проверке Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на госизмену.

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