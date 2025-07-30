«Чесались руки от злости!»: звезда «СашиТани» рассказала о детской ненависти

Актриса Валентина Рубцова, сыгравшая Таню в сериалах «Универ» и «СашаТаня», призналась, что во время учебы в школе всей душой ненавидела два предмета – алгебру и геометрию. Стать актрисой будущая звезда мечтала уже в раннем детстве, рассказала она Общественной Службе Новостей.

По словам Рубцовой, она сохранила теплые воспоминания о школьном времени, в целом училась хорошо и тройки получала лишь иногда. Сегодня она иногда скучает по детству и хочет вернуться, отмотав время вспять, но все-таки самые яркие школьные воспоминания у нее связаны с ненавистными предметами.

«Алгебра и геометрия! Я их так не любила, я настолько ненавидела эти дисциплины, что у меня аж от злости, что их нужно учить, руки начинали чесаться, поэтому я так рада, что не мечтала стать математиком, а хотела стать актрисой», — поделилась Рубцова.

Она заверила, что в остальном была старательной ученицей, а особенную любовь питала к русскому языку, литературе и физкультуре.

До этого Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма. По словам звезды, ей нравится сниматься по несколько суток без перерыва, «пахать» и уставать, а во время отдыха она начинает эмоционально выгорать. Она посоветовала каждому человеку научиться отдыхать, отметив на своем примере, что в противном случае все трудовые будни превращаются в сплошную рутину.

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