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«Катастрофа!»: звезда «СашиТани» назвала свою главную психологическую проблему

Актриса Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма и не умеет отдыхать
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ТНТ

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня», актриса Валентина Рубцова призналась, что страдает от трудоголизма. По словам звезды, ей нравится сниматься по несколько суток без перерыва, «пахать» и уставать, а во время отдыха она начинает эмоционально выгорать.

Один съемочный день зачастую может затягиваться на несколько суток, в течение которых актер будет ждать в гриме, но так и не снимется ни в одной сцене. А бывает наоборот – съемки идут так насыщенно, что некогда сходить в уборную, призналась Рубцова. По ее словам, в таком ритме она наиболее заряжена и готова «пахать», а вот при перерывах чувствует усталость.

Актриса уверена, что именно во время отдыха и отсутствия работы она сильнее всего эмоционально выгорает.

«Я работать люблю, не боюсь. Но вот когда отпуск или период без съемок — для меня это катастрофа, я, оказывается, вообще не могу без работы, а еще я не умею отдыхать. Трудоголизм неизлечим», — призналась Рубцова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она посоветовала каждому человеку научиться отдыхать, отметив на своем примере, что в противном случае все трудовые будни превращаются в сплошную рутину.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал, как победил выгорание и депрессию.

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