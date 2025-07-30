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Аллу Пугачеву восхитило «омоложение» Орбакайте, а сына от Преснякова — рассмешило

Певица Пугачева назвала красоткой Кристину Орбакайте после омоложения
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orbakaite_k/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева отреагировала на юмористический ролик дочери Кристины Орбакайте, который знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На днях Орбакайте выложила видео, где продемонстрировала результат «омолаживающей процедуры»: 54-летняя певица предстала в ролике в белом халате с собранными в пучок волосами и без макияжа, затем опустила лицо в лед и на ее месте — в результате склейки кадров — появилась 13-летняя дочь Клавдия в таком же виде.

«Красотки мои», — написала Пугачева под роликом.

Также новое видео матери оценил старший сын Орбакайте Никита Пресняков, который на данный момент проживает в США. Она написал: «Ха-ха-ха, найс».

Сейчас Кристина Орбакайте замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым, с которым растит дочь Клавдию. Знаменитость рассказывала, что семья редко проводит дома выходные, предпочитая прогулки на свежем воздухе.

У поп-исполнительницы также есть двое детей от других мужчин: 34-летний первенец Никита от музыканта Владимира Преснякова и 27-летний сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее Гузеева пригрозила «гадинам», которые осуждают ее за воспоминания о матери.

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