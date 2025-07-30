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«Прокляну!»: Гузеева пригрозила «гадинам», которые осуждают ее за воспоминания о матери

Актриса Гузеева назвала гадинами тех, кто осуждает ее за воспоминания о матери
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к хейтерам еще до того, как ей начали писать негативные комментарии.

Гузеева опубликовала в личном блоге видеоролик, как готовит шакшуку — блюдо ближневосточной кухни, которое обычно едят на завтрак.

«Я теперь называю это шакшукой, а в моем детстве мамочка называла это армянской яичницей с помидорами», — высказалась знаменитость, а затем добавила: «И если хоть раз какая-то гадина скажет, что вот я, взрослая тетя, а все вспоминаю мамочку — прокляну!» — сказала она в ролике.

В апреле Гузеева рассказывала в интервью Лауре Джугелии, что тяжело переживала уход матери Альбины Андреевны в 2018 году. По словам актрисы, родительница была для нее всем: ее «душой, сердцем и миром». Также Гузеева раскрывала, что до сих пор не осознала, что матери больше нет, несмотря на то, что с тех пор прошло уже шесть лет.

«До сих пор не могу сказать: «Царствие небесное». Мне противно. То какое еще царствие небесное? Не могу просто…Я разговариваю с мамочкой», — отмечала знаменитость.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук назвала россиян завистливой нацией.

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