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Леонид Якубович об одиночестве: «Самые близкие мне люди ушли»

Телеведущий Якубович заявил, что столкнулся с одиночеством
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chbdchbdchbd/YouTube

Народный артист России и телеведущий Леонид Якубович признался, что столкнулся с одиночеством, поскольку за последние годы ушли многие дорогие ему люди. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, он старается мириться с этим чувством. Однако он добавил, что эта грусть тревожит его, потому что это невосполнимо. Артист отметил, что празднование предстоящего 80-летия утратило для него смысл, поэтому он считает юбилей формальностью.

«К глубочайшему моему сожалению, самые близкие мне люди ушли. А без них это формальный повод, даже при большой благодарности и нежности к тем, кого бы я пригласил», — заключил Якубович.

До этого Леонид Якубович заявил, что болезненно реагирует даже на мелкое предательство. По его словам, он остался ранимым, особенно на работе, несмотря на свой большой профессиональный опыт. Он добавил, что ему нравится работать с четкой целью и не тратить время на лишние объяснения. Якубович подчеркнул, что ему хочется двигаться к цели без «турбулентности» и разочарований.

Ранее сообщалось, что с Якубовича взыщут свыше 200 тысяч рублей по делу о неосновательном обогащении.

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