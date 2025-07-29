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Дарья Сагалова опровергла слухи о зависимости коллеги по «Счастливы вместе» Захаровой

Актриса Сагалова заявила, что ее коллега по «Счастливы вместе» Захарова не страдает алкоголизмом
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Sony Pictures Entertainment (SPE)

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова в беседе с «Газетой.Ru» опровергла слухи, что ее коллега по сериалу Юлия Захарова страдает от алкоголизма.

«Точно у нее нет никакой зависимости. Я не готова обсуждать человека за его спиной. Задайте все интересующие вопросы ей лично», — заявила Сагалова, сыгравшая в ситкоме Свету Букину.

Юлия Захарова, наиболее известная ролью Лены Полено в культовом сериале «Счастливы вместе», 28 июля отметила юбилей — актрисе исполнилось 45 лет. В последний раз она снималась в кино в 2019 году. После этого в СМИ ходили слухи, что Захарова ведет непубличный образ жизни из-за депрессии и проблем с алкоголем.

В 2023 году сериал «Счастливы вместе», закончившийся за 10 лет до этого, получил продолжение. В «Букиных» к своим ролям вернулись многие актеры из оригинала, Захаровой в сериале не оказалось.

Ранее актер Савинков заявил, что прекратил общаться с партнершей по «Счастливы вместе» Захаровой.

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