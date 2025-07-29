Арсений Бородин признался, что не общается с Ивлеевой после расставания

Певец Арсений Бородин заявил, что ему не интересна жизнь Ивлеевой после разрыва

Певец Арсений Бородин в беседе с порталом «Страсти» заявил, что не следит за личной жизнью Анастасии Ивлеевой.

«Если честно, я вообще не слежу ни за ней, ни за скандалом. Ну, естественно, я об этом слышал, но мне это настолько неинтересно было, все это выглядело настолько нелепо и глупо, что я просто прошел мимо, просто пожал плечами со словами: «Окей, ладно, бывает и такое». Не знаю, не общаюсь, не интересно», — объяснил музыкант.

Бородин признался, что не в курсе, какими творческими проектами сейчас занимается Ивлеева. Однако он заверил, что в случае, если «случайно увидит» работы бывшей возлюбленной, то порадуется за нее.

«Я могу сказать, что мне неинтересен абсолютно стал блогерский контент, который, кстати, мы когда-то вместе делали. Но сейчас я уже нахожусь в том возрасте, наверное, когда это очень странно все и неинтересно. Меня, конечно, заставляют это делать мои SMM менеджеры, но могу признаться, что делаю это через силу иногда», — поделился артист.

Арсений Бородин и Настя Ивлеева встречались несколько лет. По словам музыканта, расставание произошло, потому что потому что их отношения «превратились в ад».

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